Via Rhôna, étape 15 de Le Pouzin / Cruas à Chateauneuf du Rhône / Viviers Montélimar Drôme

Via Rhôna, étape 15 de Le Pouzin Cruas à Chateauneuf du Rhône Viviers

Via Rhôna, étape 15 de Le Pouzin Cruas à Chateauneuf du Rhône Viviers Les allées provençales 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une manière idéale, à la manière du facteur le stress en moins, de découvrir la vallée du Rhône, en roulant le long du fleuve. Sans forcer, chez nous, il n’y a que peu de montées et en vélo électrique, easy !

https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20

English :

It’s the ideal way to discover the Rhone Valley, riding along the river, just like a letter carrier, but without the stress. You don’t have to exert yourself, as we don’t have many climbs, and with an electric bike, it’s easy!

Deutsch :

Eine ideale Art, das Rhonetal zu entdecken, indem man entlang des Flusses fährt, ganz wie der Postbote, nur mit weniger Stress. Ohne Anstrengung, denn bei uns gibt es nur wenige Steigungen und mit dem Elektrofahrrad, easy!

Italiano :

Un modo ideale per scoprire la valle del Rodano, come il postino, senza stress, pedalando lungo il fiume. Senza forzature, ci sono solo poche salite e con una bici elettrica, facile!

Español :

Una forma ideal de descubrir el valle del Ródano, como un cartero, sin el estrés, recorriendo el río. Sin forzarte, sólo hay unas pocas subidas y con una bici eléctrica, ¡fácil!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-03-14 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme