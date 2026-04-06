Le one-woman-show de Bérengère Krief Le Théâtre Montélimar

Montélimar

Le one-woman-show de Bérengère Krief

Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 21:50:00

Date(s) :

2026-04-30

Après le succès de son spectacle Amour , Bérangère Krief revient sur scène avec Sexe , un one-woman-show audacieux et hilarant qui explore notre rapport à la sexualité.

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Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

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English :

After the success of her show Amour , Bérangère Krief returns to the stage with Sexe , a daring and hilarious one-woman show that explores our relationship with sexuality.

L’événement Le one-woman-show de Bérengère Krief Montélimar a été mis à jour le 2026-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération