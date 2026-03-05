Lecture La petite librairie Médiathèque intercommunale Montélimar

Lecture La petite librairie

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

2026-04-29 17:00:00

2026-04-29 18:30:00

2026-04-29

Venez participer au partage de coups de cœur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !

+33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Come and share your reading favourites with a librarian and? you!

