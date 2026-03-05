Lecture La petite librairie Médiathèque intercommunale Montélimar
Lecture La petite librairie
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-04-29 17:00:00
fin : 2026-04-29 18:30:00
2026-04-29
Venez participer au partage de coups de cœur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and share your reading favourites with a librarian and? you!
