Cinéma La fille du Konbini Place du Temple Montélimar
Cinéma La fille du Konbini Place du Temple Montélimar mercredi 29 avril 2026.
Cinéma La fille du Konbini
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-04-29
La fille du Konbini est une comédie dramatique japonaise réalisée par Yûho Ishibashi avec Erika Karata, Haruka Imô.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Konbini Girl is a Japanese comedy-drama directed by Yûho Ishibashi and starring Erika Karata, Haruka Imô.
L’événement Cinéma La fille du Konbini Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération