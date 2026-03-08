Cinéma Le cri des gardes Place du Temple Montélimar
Cinéma Le cri des gardes Place du Temple Montélimar mercredi 29 avril 2026.
Cinéma Le cri des gardes
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-04-29
Le cri des gardes est un film réalisé par Claire Denis avec Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le cri des gardes is a film directed by Claire Denis starring Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce.
L’événement Cinéma Le cri des gardes Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération