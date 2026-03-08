Cinéma Le cri des gardes Place du Temple Montélimar

Cinéma Le cri des gardes

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-04-29

Le cri des gardes est un film réalisé par Claire Denis avec Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le cri des gardes is a film directed by Claire Denis starring Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce.

L’événement Cinéma Le cri des gardes Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération