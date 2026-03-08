Cinéma The Drama Place du Temple Montélimar
Cinéma The Drama Place du Temple Montélimar mercredi 29 avril 2026.
Cinéma The Drama
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-04-29
Réalisé par Kristoffer Borgli
Avec Zendaya, Robert Pattinson, YaYa Gosselin
États-Unis drame, romance
1h45 vost
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Directed by Kristoffer Borgli
Starring Zendaya, Robert Pattinson, YaYa Gosselin
United States drama, romance
1:45 ? vost
L’événement Cinéma The Drama Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération