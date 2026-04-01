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Vide-greniers Gymnase Saint-Martin Montélimar

Vide-greniers Gymnase Saint-Martin Montélimar dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Gymnase Saint-Martin

Adresse : 7 rue Bernard Cathelin

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montélimar

Vide-greniers

Gymnase Saint-Martin 7 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Les associations Gondecole et Les Petits Gondoliers se joignent pour organiser un vide-grenier au profit des écoles maternelle et élémentaire de la Gondole.

Venez nombreux pour chiner et passer un moment convivial avec nos nombreux exposants!
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Gymnase Saint-Martin 7 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 02 63  gondecole26@gmail.com

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English :

The Gondecole and Les Petits Gondoliers associations join forces to organize a garage sale in aid of the Gondole nursery and elementary schools.

Come one, come all to bargain-hunt and spend a convivial moment with our many exhibitors!

L’événement Vide-greniers Montélimar a été mis à jour le 2026-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération

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