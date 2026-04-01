Vide-greniers Gymnase Saint-Martin Montélimar
Vide-greniers Gymnase Saint-Martin Montélimar dimanche 26 avril 2026.
Montélimar
Vide-greniers
Gymnase Saint-Martin 7 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Les associations Gondecole et Les Petits Gondoliers se joignent pour organiser un vide-grenier au profit des écoles maternelle et élémentaire de la Gondole.
Venez nombreux pour chiner et passer un moment convivial avec nos nombreux exposants!
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Gymnase Saint-Martin 7 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 02 63 gondecole26@gmail.com
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English :
The Gondecole and Les Petits Gondoliers associations join forces to organize a garage sale in aid of the Gondole nursery and elementary schools.
Come one, come all to bargain-hunt and spend a convivial moment with our many exhibitors!
L’événement Vide-greniers Montélimar a été mis à jour le 2026-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération
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