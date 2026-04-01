Vide-greniers Gymnase Saint-Martin Montélimar

Montélimar

Vide-greniers

Gymnase Saint-Martin 7 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Les associations Gondecole et Les Petits Gondoliers se joignent pour organiser un vide-grenier au profit des écoles maternelle et élémentaire de la Gondole.



Venez nombreux pour chiner et passer un moment convivial avec nos nombreux exposants!

.

Gymnase Saint-Martin 7 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 02 63 gondecole26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gondecole and Les Petits Gondoliers associations join forces to organize a garage sale in aid of the Gondole nursery and elementary schools.



Come one, come all to bargain-hunt and spend a convivial moment with our many exhibitors!

L’événement Vide-greniers Montélimar a été mis à jour le 2026-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération