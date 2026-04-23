Foire aux Plants à la ferme Bryan In the Garden Montélimar
Foire aux Plants à la ferme Bryan In the Garden Montélimar samedi 2 mai 2026.
Montélimar
Foire aux Plants à la ferme
Bryan In the Garden 94 Route d’Espeluche Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Vente de plants biologique de légumes, aromates, fleurs et vivaces directement à la ferme (plantes ornementales, fruitiers)
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Bryan In the Garden 94 Route d’Espeluche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 84 56 87 contact@bryaninthegarden.fr
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English :
Sale of organic vegetable, herb, flower and perennial plants direct from the farm (ornamental plants, fruit trees)
L’événement Foire aux Plants à la ferme Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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