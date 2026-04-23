Foire aux Plants à la ferme Bryan In the Garden Montélimar

Montélimar

Foire aux Plants à la ferme

Bryan In the Garden 94 Route d’Espeluche Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Vente de plants biologique de légumes, aromates, fleurs et vivaces directement à la ferme (plantes ornementales, fruitiers)

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Bryan In the Garden 94 Route d’Espeluche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 84 56 87 contact@bryaninthegarden.fr

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English :

Sale of organic vegetable, herb, flower and perennial plants direct from the farm (ornamental plants, fruit trees)

L’événement Foire aux Plants à la ferme Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération