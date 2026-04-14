Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois, Les Templiers, Montélimar

A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois, Les Templiers, Montélimar

A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois, Les Templiers, Montélimar samedi 2 mai 2026.

Lieu : Les Templiers

Adresse : place du Temple, Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois Samedi 2 mai, 14h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’Association des échanges franco-chinois

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F52044/D1777723200/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois

À voir aussi à Montelimar (Drôme)