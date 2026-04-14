A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois, Les Templiers, Montélimar

A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois Samedi 2 mai, 14h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’Association des échanges franco-chinois

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F52044/D1777723200/VO/2237656/ »}]

Séance spéciale Les Templiers A Touch of Sin – Cycle cinéma chinois