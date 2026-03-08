Cinéma La Corde au cou Place du Temple Montélimar
Cinéma La Corde au cou
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-15
fin : 2026-05-05
2026-04-15
La Corde au cou est une comédie dramatique réalisée par Gus Van Sant avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Rope Around Your Neck is a comedy-drama directed by Gus Van Sant and starring Bill Skarsgård, Dacre Montgomery.
L’événement Cinéma La Corde au cou Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération