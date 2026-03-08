Cinéma La Corde au cou Place du Temple Montélimar

Cinéma La Corde au cou

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-15

fin : 2026-05-05

2026-04-15

La Corde au cou est une comédie dramatique réalisée par Gus Van Sant avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

The Rope Around Your Neck is a comedy-drama directed by Gus Van Sant and starring Bill Skarsgård, Dacre Montgomery.

