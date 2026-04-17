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Cinéma Father Place du Temple Montélimar

Cinéma Father Place du Temple Montélimar mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : 6 6 6

Montélimar

Cinéma Father

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-05-27

Father est un film réalisé par Tereza Nvotová avec Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Father is a film directed by Tereza Nvotová and starring Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak.

L’événement Cinéma Father Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

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