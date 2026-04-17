Cinéma Father Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Father

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-27

Father est un film réalisé par Tereza Nvotová avec Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Father is a film directed by Tereza Nvotová and starring Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak.

L’événement Cinéma Father Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération