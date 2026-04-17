Cinéma The World of Love Place du Temple Montélimar
Cinéma The World of Love Place du Temple Montélimar mercredi 20 mai 2026.
Montélimar
Cinéma The World of Love
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-20
The World of Love
1h59 vost
Réalisé par Ga Eun Yoon
Avec Su-bin Seo, Jang Hye-jin, Jeong-sik Kim
Corée du Sud drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The World of Love
1h59 ? vost
Directed by Ga Eun Yoon
Starring Su-bin Seo, Jang Hye-jin, Jeong-sik Kim
South Korea drama
L’événement Cinéma The World of Love Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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