Cinéma The World of Love Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma The World of Love

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-20

The World of Love

1h59 vost



Réalisé par Ga Eun Yoon

Avec Su-bin Seo, Jang Hye-jin, Jeong-sik Kim

Corée du Sud drame

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The World of Love

1h59 ? vost



Directed by Ga Eun Yoon

Starring Su-bin Seo, Jang Hye-jin, Jeong-sik Kim

South Korea drama

L’événement Cinéma The World of Love Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération