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Ciné-Café – Dao, Les Templiers, Montélimar

Ciné-Café – Dao, Les Templiers, Montélimar

Ciné-Café – Dao, Les Templiers, Montélimar dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Les Templiers

Adresse : place du Temple, Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Ciné-Café – Dao Dimanche 17 mai, 10h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Moment convivial pour accompagner la projection

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Ciné-Café – Dao

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