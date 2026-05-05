Ciné-Café – Dao, Les Templiers, Montélimar
Ciné-Café – Dao, Les Templiers, Montélimar dimanche 17 mai 2026.
Ciné-Café – Dao Dimanche 17 mai, 10h00 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Moment convivial pour accompagner la projection
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Ciné-Café – Dao
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