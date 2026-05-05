Ciné-Café – Dao, Les Templiers, Montélimar

Ciné-Café – Dao Dimanche 17 mai, 10h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Moment convivial pour accompagner la projection

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/ »}]

Séance spéciale Les Templiers Ciné-Café – Dao