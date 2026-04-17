Cinéma Michael Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Michael

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-27

Michael

2h08 vost



Réalisé par Antoine Fuqua

Avec Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long

États-Unis biopic

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Michael

2h08 ? vost



Directed by Antoine Fuqua

With Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long

United States biopic

L’événement Cinéma Michael Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération