Cinéma Le Maure de Karatas Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Le Maure de Karatas

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-20

Le Maure de Karatas

1h23 vost



Réalisé par Adilkhan Yerzhanov

Avec Berik Aitzhanov, Anna Starchenko, Zhandos Aibassov

Kazakhstan thriller

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Moor of Karatas

1h23 ? vost



Directed by Adilkhan Yerzhanov

Starring Berik Aitzhanov, Anna Starchenko, Zhandos Aibassov

Kazakhstan thriller

L’événement Cinéma Le Maure de Karatas Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération