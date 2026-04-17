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Cinéma Le Maure de Karatas Place du Temple Montélimar

Cinéma Le Maure de Karatas Place du Temple Montélimar mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif : 6 6 6

Montélimar

Cinéma Le Maure de Karatas

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-20

Le Maure de Karatas
1h23 vost

Réalisé par Adilkhan Yerzhanov
Avec Berik Aitzhanov, Anna Starchenko, Zhandos Aibassov
Kazakhstan thriller
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Moor of Karatas
1h23 ? vost

Directed by Adilkhan Yerzhanov
Starring Berik Aitzhanov, Anna Starchenko, Zhandos Aibassov
Kazakhstan thriller

L’événement Cinéma Le Maure de Karatas Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération

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