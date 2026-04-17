Cinéma Le Maure de Karatas Place du Temple Montélimar
Cinéma Le Maure de Karatas Place du Temple Montélimar mercredi 20 mai 2026.
Montélimar
Cinéma Le Maure de Karatas
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-20
Le Maure de Karatas
1h23 vost
Réalisé par Adilkhan Yerzhanov
Avec Berik Aitzhanov, Anna Starchenko, Zhandos Aibassov
Kazakhstan thriller
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Moor of Karatas
1h23 ? vost
Directed by Adilkhan Yerzhanov
Starring Berik Aitzhanov, Anna Starchenko, Zhandos Aibassov
Kazakhstan thriller
L’événement Cinéma Le Maure de Karatas Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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