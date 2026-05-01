Logis Musical Tour au Printemps Hötel Le Printemps Montélimar

Montélimar

Logis Musical Tour au Printemps

Hötel Le Printemps 8 chemin de la Manche Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le Musical Tour débarque chez nous !

Une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur !

Apéritif convivial, karaoké et blindtest dans une ambiance comme on les aime !

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Hötel Le Printemps 8 chemin de la Manche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 06 80 contact@hotelprintemps.com

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English :

The Musical Tour comes to us!

An evening of music, sharing and fun!

A friendly aperitif, karaoke and a blindtest in the kind of atmosphere we love!

L’événement Logis Musical Tour au Printemps Montélimar a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération