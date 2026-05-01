Logis Musical Tour au Printemps Hötel Le Printemps Montélimar
Logis Musical Tour au Printemps Hötel Le Printemps Montélimar mercredi 27 mai 2026.
Montélimar
Logis Musical Tour au Printemps
Hötel Le Printemps 8 chemin de la Manche Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Le Musical Tour débarque chez nous !
Une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur !
Apéritif convivial, karaoké et blindtest dans une ambiance comme on les aime !
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Hötel Le Printemps 8 chemin de la Manche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 06 80 contact@hotelprintemps.com
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English :
The Musical Tour comes to us!
An evening of music, sharing and fun!
A friendly aperitif, karaoke and a blindtest in the kind of atmosphere we love!
L’événement Logis Musical Tour au Printemps Montélimar a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération
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