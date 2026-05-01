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Logis Musical Tour au Printemps Hötel Le Printemps Montélimar

Logis Musical Tour au Printemps Hötel Le Printemps Montélimar mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Hötel Le Printemps

Adresse : 8 chemin de la Manche

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montélimar

Logis Musical Tour au Printemps

Hötel Le Printemps 8 chemin de la Manche Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Le Musical Tour débarque chez nous !
Une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur !
Apéritif convivial, karaoké et blindtest dans une ambiance comme on les aime !
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Hötel Le Printemps 8 chemin de la Manche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 06 80  contact@hotelprintemps.com

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English :

The Musical Tour comes to us!
An evening of music, sharing and fun!
A friendly aperitif, karaoke and a blindtest in the kind of atmosphere we love!

L’événement Logis Musical Tour au Printemps Montélimar a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération

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