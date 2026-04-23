Exposition FXB Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar
Exposition FXB Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar samedi 23 mai 2026.
Montélimar
Exposition FXB
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
François-Xavier Bernardi aime l’idée que l’art ne se limite pas à un cadre mais qu’il interpelle, qu’il questionne et parfois même qu’il perturbe.
Je cherche l’interaction avec les visiteurs lors de mes expositions, leurs émotions et leurs questions.
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Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
François-Xavier Bernardi likes the idea that art doesn’t limit itself to a frame, but that it challenges, questions and sometimes even disturbs.
I seek interaction with visitors at my exhibitions, their emotions and their questions.
L’événement Exposition FXB Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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