Exposition FXB Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar

Montélimar

Exposition FXB

Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

François-Xavier Bernardi aime l’idée que l’art ne se limite pas à un cadre mais qu’il interpelle, qu’il questionne et parfois même qu’il perturbe.

Je cherche l’interaction avec les visiteurs lors de mes expositions, leurs émotions et leurs questions.

.

Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

François-Xavier Bernardi likes the idea that art doesn’t limit itself to a frame, but that it challenges, questions and sometimes even disturbs.

I seek interaction with visitors at my exhibitions, their emotions and their questions.

L’événement Exposition FXB Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération