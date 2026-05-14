Nuit des Musées, Exposition Au fil du Rhône Centre Culturel des Carmes Montélimar
Nuit des Musées, Exposition Au fil du Rhône Centre Culturel des Carmes Montélimar samedi 23 mai 2026.
Montélimar
Nuit des Musées, Exposition Au fil du Rhône
Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Présentation de collections géologiques, préhistoriques, archéologiques, antiques mais aussi numismatiques et médiévales.
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Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net
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English :
Presentation of geological, prehistoric, archaeological, antique, numismatic and medieval collections.
L’événement Nuit des Musées, Exposition Au fil du Rhône Montélimar a été mis à jour le 2026-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération
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