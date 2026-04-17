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Cinéma Ella McCay Place du Temple Montélimar

Cinéma Ella McCay Place du Temple Montélimar vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma Ella McCay

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Ella McKay est un film réalisé par James L. Brooks avec Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Ella McKay is a film directed by James L. Brooks starring Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson.

L’événement Cinéma Ella McCay Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

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