Cinéma Ella McCay Place du Temple Montélimar
Cinéma Ella McCay Place du Temple Montélimar vendredi 15 mai 2026.
Montélimar
Cinéma Ella McCay
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Ella McKay est un film réalisé par James L. Brooks avec Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Ella McKay is a film directed by James L. Brooks starring Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson.
L’événement Cinéma Ella McCay Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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