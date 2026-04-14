Musée Associatif de Montélimar (archéologie, géologie, préhistoire, médiéval et numismatique), Chapelle des Carmes, Montélimar

Musée Associatif de Montélimar (archéologie, géologie, préhistoire, médiéval et numismatique) Samedi 23 mai, 10h00 Chapelle des Carmes Drôme

Entrée gratuite, Visite de groupe sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire. Présentation de collections géologiques (roches, minéraux, fossiles), préhistoriques, archéologiques antiques mais aussi médiévales et numismatiques. Maquette du château de Montélimar et du Pont du Gard à l’échelle 1/50. Visite et animation des espaces muséologiques.

Animations ludiques et immersives. Expositions temporaires et conférences.

Chapelle des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille, 26200 Montélimar, France Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0687608860 https://www.fyndee.fr/places/chapelle-des-carmes La Chapelle Des Carmes, située sur le flanc de la colline où se trouve le château de Montélimar, est une église chargée d’histoire et de beauté. Ancien hospice rénové par la ville, elle a été le lieu de résidence du Théâtre du Fust pendant une décennie. Aujourd’hui, elle abrite l’Espace Culturel des Carmes, un théâtre qui propose une programmation culturelle variée. Avec son architecture remarquable et son emplacement pittoresque, la Chapelle Des Carmes est un véritable joyau de Montélimar. À l’intérieur, les visiteurs peuvent découvrir des collections géologiques fascinantes, comprenant des roches, des minéraux et des fossiles. Transports à proximité, présence de parking, accès handicape.

Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire. Présentation de collections géologiques (roches, minéraux, fossiles),…

©SAND – Mesnie des Adhemar