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LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

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LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar mardi 26 mai 2026.

Lieu : PALAIS DES CONGRES - CHARLES AZNAVOUR

Adresse : AVENUE DU 14 JUILLET 1789

Ville : 26200 Montelimar

Département : 26

Début : 2026-05-26

Fin : 2026-05-26

Heure de début : 20:00

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES Début : 2026-05-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26

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