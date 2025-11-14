Quinzaine des jeux vidéo Rencontre Jeu vidéo pour tous Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Rencontre Jeu vidéo pour tous

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-15 10:00:00

2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Retrouvez une présentation autour du jeu vidéo tout spécialement conçu pour les personnes qui n’y connaissent rien !

Après un rapide historique, explorez les multiples facettes du jeu vidéo. Une belle occasion d’échanger en toute simplicité sur le sujet.

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

A video game presentation specially designed for those who know nothing about video games!

After a brief history, explore the many facets of video games. It’s a great opportunity to discuss the subject in all its simplicity.

