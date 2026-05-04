Cinéma Histoires parallèles Place du Temple Montélimar
Cinéma Histoires parallèles Place du Temple Montélimar mercredi 3 juin 2026.
Montélimar
Cinéma Histoires parallèles
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-03
Histoires parallèles est un film réalisé par Asghar Farhadi, avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Histoires parallèles is a film directed by Asghar Farhadi, starring Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney.
L’événement Cinéma Histoires parallèles Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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