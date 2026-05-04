Cinéma La Vénus électrique Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma La Vénus électrique

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-03

La Vénus électrique est un film réalisé par Pierre Salvadori avec Gilles Lelouche, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

La Vénus électrique is a film directed by Pierre Salvadori and starring Gilles Lelouche, Anaïs Demoustier and Pio Marmaï.

L’événement Cinéma La Vénus électrique Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération