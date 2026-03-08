Cinéma Sauvage Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-28

2026-04-15

Réalisé par Camille Ponsin
Avec Céline Sallette, Lou Lampros, Bertrand Belin
France drame
1h41
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Camille Ponsin
Starring Céline Sallette, Lou Lampros, Bertrand Belin
France drama
1h41

