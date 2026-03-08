Cinéma Sauvage Place du Temple Montélimar
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-28
2026-04-15
Réalisé par Camille Ponsin
Avec Céline Sallette, Lou Lampros, Bertrand Belin
France drame
1h41
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Camille Ponsin
Starring Céline Sallette, Lou Lampros, Bertrand Belin
France drama
1h41
L’événement Cinéma Sauvage Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération