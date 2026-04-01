Journée de dépistage du diabète Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Montélimar
Journée de dépistage du diabète Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Montélimar samedi 25 avril 2026.
Montélimar
Journée de dépistage du diabète
Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Avenue des Catalins Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Journée de dépistage du diabète. Tests encadrés par des professionnels de santé.
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Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Avenue des Catalins Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 42 79 78
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English :
Diabetes screening day. Tests supervised by health professionals.
L’événement Journée de dépistage du diabète Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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