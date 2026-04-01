Journée de dépistage du diabète Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Montélimar

Montélimar

Journée de dépistage du diabète

Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Avenue des Catalins Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Journée de dépistage du diabète. Tests encadrés par des professionnels de santé.

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Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Avenue des Catalins Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 42 79 78

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English :

Diabetes screening day. Tests supervised by health professionals.

L’événement Journée de dépistage du diabète Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération