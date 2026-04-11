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Exposition De la cité montilienne aux contrées japonaises, il n’y a qu’un pas… ou deux Espace Chabillan Montélimar

Exposition De la cité montilienne aux contrées japonaises, il n’y a qu’un pas… ou deux Espace Chabillan Montélimar vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Espace Chabillan

Adresse : 127 rue Pierre Julien

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montélimar

Exposition De la cité montilienne aux contrées japonaises, il n’y a qu’un pas… ou deux

Espace Chabillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-01 10:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Fascinée par le Japon, Marie Da Prato mélange ses deux cultures pour nous offrir une exposition à différentes échelles.
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Espace Chabillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Fascinated by Japan, Marie Da Prato blends her two cultures to offer us an exhibition on different scales.

L’événement Exposition De la cité montilienne aux contrées japonaises, il n’y a qu’un pas… ou deux Montélimar a été mis à jour le 2026-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération

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