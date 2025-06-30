SYNA AWEL – LE REPUBLIQUE Paris

SYNA AWEL Début : 2025-11-09 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour son tout premier album, la chanteuse Syna Awel vous embarque dans un voyage musical entre traditions berbères et sonorités modernes. Inspirée par les contes et les mémoires de la Kabylie, sa terre d’origine, elle nous livre un message universel : la musique n’a pas de frontières. Sur scène, Syna s’entoure de musiciens d’exception : David Aubaile (arrangeur et pianiste), Pierre Bonnet (Gnawa Diffusion), Sylvain Barou (flûtes), sous la direction artistique du grand batteur Karim Ziad (Cheb Mami, ONB, Joe Zawinul). Un mélange riche et puissant, entre rythmes orientaux, influences jazz et touches pop-soul. Des chansons en berbère et en français, portées par les sons envoûtants des bendirs, krakeb, derboukas… et des harmonies aux parfums d’Occitanie. À ne pas manquer : un concert unique pour les amoureux de métissages musicaux et d’horizons sans murs.

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75