Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar
Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar vendredi 8 mai 2026.
Montélimar
Banquet Le Canon Français
Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : – – 79.99 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-09 00:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez festoyer, lever vos verres, ripailler en bonne compagnie et célébrer comme il se doit cette superbe région !
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Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20
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English :
Come and feast, raise a glass, revel in good company and celebrate this superb region as it should be!
L’événement Banquet Le Canon Français Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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