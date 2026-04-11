Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar

Montélimar

Banquet Le Canon Français

Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – – 79.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-09 00:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez festoyer, lever vos verres, ripailler en bonne compagnie et célébrer comme il se doit cette superbe région !

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Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20

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English :

Come and feast, raise a glass, revel in good company and celebrate this superb region as it should be!

L’événement Banquet Le Canon Français Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération