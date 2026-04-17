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Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar

Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Montélimar

Cinéma La Grève

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

La Grève est un documentaire réalisé par Gabrielle Stemmer.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

La Grève is a documentary directed by Gabrielle Stemmer.

L’événement Cinéma La Grève Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

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