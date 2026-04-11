Spectacle Chantal Goya Palais des Congrès Montélimar
Spectacle Chantal Goya Palais des Congrès Montélimar samedi 9 mai 2026.
Montélimar
Spectacle Chantal Goya
Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 30 – 30 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez découvrir l’univers féerique de Chantal Goya et de ses amis animaux dans ce spectacle visuel qui a su conquérir toutes les générations depuis plus de 50 ans
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Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20
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English :
Come and discover the magical world of Chantal Goya and her animal friends in this visual show that has won over generations for over 50 years
L’événement Spectacle Chantal Goya Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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