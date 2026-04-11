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Spectacle Chantal Goya Palais des Congrès Montélimar

Spectacle Chantal Goya Palais des Congrès Montélimar samedi 9 mai 2026.

Lieu : Palais des Congrès

Adresse : Avenue du 14 juillet 1789

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 30 30 59

Montélimar

Spectacle Chantal Goya

Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 30 – 30 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Venez découvrir l’univers féerique de Chantal Goya et de ses amis animaux dans ce spectacle visuel qui a su conquérir toutes les générations depuis plus de 50 ans
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Palais des Congrès Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 

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English :

Come and discover the magical world of Chantal Goya and her animal friends in this visual show that has won over generations for over 50 years

L’événement Spectacle Chantal Goya Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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