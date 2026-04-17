Ciné MAC autour de l’expo Bouvier Le Hibou et la baleine Place du Temple Montélimar
Ciné MAC autour de l’expo Bouvier Le Hibou et la baleine Place du Temple Montélimar jeudi 21 mai 2026.
Montélimar
Ciné MAC autour de l’expo Bouvier Le Hibou et la baleine
Place du Temple Cinéma Les Templiers et musée Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Le ciné-MAC est pensé comme un parcours autour de l’exposition du MAC de Montélimar.
A 18h30, c’est l’heure de la projection, suivie d’un échange !
Le Hibou et la baleine, Nicolas Bouvier (1993)
56 min.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers et musée Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The ciné-MAC is conceived as a journey around the MAC Montélimar exhibition.
At 6:30pm, it’s time for the screening, followed by a discussion!
Le Hibou et la baleine, Nicolas Bouvier (1993)
56 min.
L’événement Ciné MAC autour de l’expo Bouvier Le Hibou et la baleine Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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