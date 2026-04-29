Cinéma Party Super Mario Galaxy le film Orbey
Cinéma Party Super Mario Galaxy le film Orbey vendredi 1 mai 2026.
Orbey
Cinéma Party Super Mario Galaxy le film
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Une belle après midi sur le thème de Mario, le plombier le plus célèbre. Petites animations, projection du film, tombola et un délicieux goûter.
Une après-midi spéciale pour les petits et les grands autour de Super Mario Galaxy Le Film.
Les portent ouvrent à 14h. Profitez de petites animations à partir de 14h15 puis installer vous confortablement pour la projection du film à 15h.
Une tombola surprise et un goûter gourmand pour recharger les batteries. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 59 43 99 97 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A wonderful afternoon on the theme of Mario, the most famous plumber. Entertainment, film screening, tombola and a delicious snack.
L’événement Cinéma Party Super Mario Galaxy le film Orbey a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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