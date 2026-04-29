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Cinéma Party Super Mario Galaxy le film Orbey

Cinéma Party Super Mario Galaxy le film Orbey vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 23 Rue Charles De Gaulle

Ville : 68370 Orbey

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Orbey

Cinéma Party Super Mario Galaxy le film

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Une belle après midi sur le thème de Mario, le plombier le plus célèbre. Petites animations, projection du film, tombola et un délicieux goûter.
Une après-midi spéciale pour les petits et les grands autour de Super Mario Galaxy Le Film.

Les portent ouvrent à 14h. Profitez de petites animations à partir de 14h15 puis installer vous confortablement pour la projection du film à 15h.

Une tombola surprise et un goûter gourmand pour recharger les batteries.   .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 59 43 99 97  contact@cinemaorbey.fr

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English :

A wonderful afternoon on the theme of Mario, the most famous plumber. Entertainment, film screening, tombola and a delicious snack.

L’événement Cinéma Party Super Mario Galaxy le film Orbey a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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