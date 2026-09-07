Cinéma : Pat Patrouille, le film Mission Dino, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère

Informations pratiques

Cinéma : Pat Patrouille, le film Mission Dino Vendredi 23 octobre, 18h30 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5€ (étudiants – adhérents Cinéfol – adhérents Foyer Rural – séniors + de 65 ans – carte ligue de l’enseignement)) Tarif super réduit : 4€ (moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH, demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T18:30:00+02:00 – 2026-10-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T18:30:00+02:00 – 2026-10-23T20:00:00+02:00

Film d’animation

De Cal Brunker – avec Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace – 2026 – 1h 28

Tout public – Conseillé à partir de 3 ans

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux : exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard.

Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Séance proposée en partenariat avec Cinéfol 31