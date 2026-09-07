Conférence La motricité de bébé de 0 à 2 ans, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

Informations pratiques

Conférence La motricité de bébé de 0 à 2 ans Lundi 26 octobre, 19h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00

Comme manger, boire… bouger est un besoin fondamental pour le tout -petit.

C’est laisser la possibilité à l’enfant de découvrir son corps, d’explorer ses capacités.

Le service petite enfance du SIVOM Vallée de la Save en partenariat avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Levignac vous invite parents, futurs parents, grands-parents, professionnels à venir échanger autour du thème de « La motricité de bébé 0. 2 ans »

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Proposée par le service petite enfance du SIVOM Vallée de la Save en partenariat avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Levignac