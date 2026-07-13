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AGENDA · Diou

Cinéma plein air Diou

samedi 25 juillet 2026 · Diou

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Bords de Loire
Ville
03290 Diou
Département
Allier
Tarif

Diou

Cinéma plein air

Bords de Loire Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Cinéma plein air organisé par la commune
  .

Bords de Loire Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 90 44  contact@diou03.fr

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English :

Open-air movie screening organized by the municipality

L’événement Cinéma plein air Diou a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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