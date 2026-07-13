Informations pratiques

Diou

Cinéma plein air

Bords de Loire Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Cinéma plein air organisé par la commune

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Bords de Loire Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 90 44 contact@diou03.fr

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English :

Open-air movie screening organized by the municipality

L’événement Cinéma plein air Diou a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire