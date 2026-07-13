AGENDA · Diou
Cinéma plein air Diou
samedi 25 juillet 2026 · Diou
Informations pratiques
Diou
Cinéma plein air
Bords de Loire Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Cinéma plein air organisé par la commune
.
Bords de Loire Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 90 44 contact@diou03.fr
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English :
Open-air movie screening organized by the municipality
L’événement Cinéma plein air Diou a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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