Lauterbourg

Cinéma plein air

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Projection du film PARTIR UN JOUR à 22h

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père… Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

– Pour plus de confort ramener votre chaise pliante ou un plaid.

– Animation musicale dès 19h. Petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps la projection se fera dans la salle de cinéma.

Projection gratuite du film PARTIR UN JOUR à 22h De Amélie Bonnin avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin..

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

– Pour plus de confort ramener votre chaise pliante ou un plaid.

– Animation musicale dès 19h. Petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps cet évènement sera annulé. .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 68 60

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English :

Screening of the film PARTIR UN JOUR at 10pm

As Cécile prepares to realize her dream of opening her own gourmet restaurant, she is forced to return to her childhood village after her father suffers a heart attack… Her memories resurface and her certainties waver?

– For added comfort, bring your own folding chair or plaid.

– Musical entertainment from 7pm. Light refreshments on site.

In case of bad weather, the screening will take place in the cinema.

L’événement Cinéma plein air Lauterbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg