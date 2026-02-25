Le Woerr, une zone alluviale

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Woerr, une zone alluviale typique du Rhin supérieur, situé au point le plus oriental de la France métropolitaine, venez découvrir lors d’une sortie à vélo (à prévoir) avec Marion Ly, animatrice nature, l’espace naturel sensible du Woerr. Havre de biodiversité, restauré au cours des 2 dernières décennies, il présente des milieux typiques des bords du Rhin et accueille encore aujourd’hui une petite tortue aquatique, la cistude d’Europe.

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription.

Sortie organisée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace. .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Woerr, une zone alluviale Lauterbourg a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg