Le Woerr, une zone alluviale Lauterbourg

Lauterbourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00
2026-03-29
Le Woerr, une zone alluviale typique du Rhin supérieur, situé au point le plus oriental de la France métropolitaine, venez découvrir lors d’une sortie à vélo (à prévoir) avec Marion Ly, animatrice nature, l’espace naturel sensible du Woerr. Havre de biodiversité, restauré au cours des 2 dernières décennies, il présente des milieux typiques des bords du Rhin et accueille encore aujourd’hui une petite tortue aquatique, la cistude d’Europe.
Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription.
Sortie organisée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace. .
Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
