Cinéma Arco Lauterbourg
Cinéma Arco Lauterbourg samedi 7 février 2026.
Cinéma Arco
4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 17:00:00
Film famille à partir de 6 ans.
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui… .
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com
Family film for ages 6 and up.
The touching, funny story of a lonely Hawaiian girl and a runaway alien who helps her reconnect with her family.
