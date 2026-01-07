Cinéma Arco

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Film famille à partir de 6 ans.

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com

English :

Family film for ages 6 and up.

The touching, funny story of a lonely Hawaiian girl and a runaway alien who helps her reconnect with her family.

L’événement Cinéma Arco Lauterbourg a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg