Cinéma Marsupilami

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Film famille à partir de 6 ans.

Film famille à partir de 6 ans de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan…

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

Family film for ages 6 and up.

L’événement Cinéma Marsupilami Lauterbourg a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg