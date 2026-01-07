Cinéma Térésa

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Drame de Alix Delaporte avec Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Gabrielle 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportages. Elle doit très vite trouver sa place au sein d’une équipe de grands reporters…

Film historique de Teona Strugar Mitevska, avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski..

Calcutta, 1948. Mère Teresa s’apprête à quitter le couvent pour fonder l’ordre des Missionnaires de la Charité. En sept jours décisifs, entre foi, compassion et doute, elle forge la décision qui marquera à jamais son destin et celui de milliers de vies… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drama by Alix Delaporte with Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz…

Gabrielle, 30, joins a prestigious news program. She must quickly find her place among a team of top reporters…

L’événement Cinéma Térésa Lauterbourg a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg