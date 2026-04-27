Lauterbourg

Fête de la musique

Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’AAPPMA de Lauterbourg vous invite à la fête de la musique. Pour l’évènement, DJ BENE sera aux platines. Buvette et restauration sur place.

Vous aurez aussi la possibilité de déguster de la tarte flambée !

L’AAPPMA de Lauterbourg vous invite à la fête de la musique. Pour l’évènement, DJ BENE sera aux platines.

Buvette et restauration sur place. Vous aurez aussi la possibilité de déguster de la tarte flambée ! .

Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est aappmalauterbourg3@outlook.fr

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English :

The Lauterbourg AAPPMA invites you to the Fête de la Musique. DJ BENE will be on the decks. Refreshments and catering on site.

You can also enjoy tarte flambée!

L’événement Fête de la musique Lauterbourg a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg