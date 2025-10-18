Cinéma Les Musiciens Lauterbourg

Cinéma Les Musiciens Lauterbourg samedi 18 octobre 2025.

Cinéma Les Musiciens

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Comédie dramatique de Grégory Magne, avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi …

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Les Musiciens Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg