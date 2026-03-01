Cinéma Biscuit, le chien fantastique

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans. Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans.

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter ! .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

ANIMATION FILM: ages 6 and up. Danny and his little dog Biscuit are the best of friends. One day, a mysterious magic gives Biscuit incredible powers: he can now talk and fly. Whenever someone needs him, he puts on his mask and cape and soars into the sky to help. But Pudding, the neighbor’s cat, also has superpowers. Danny and Biscuit must prove that together, nothing can stop them!

L’événement Cinéma Biscuit, le chien fantastique Lauterbourg a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg