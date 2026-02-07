Lauterbourg

Rencontre Pamina Begegnungstag

rue Général Mittelhauser Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Manifestation franco-allemande à caractère festif. Au programme exposition de véhicules de secours, tournoi de football, stands d’information, foodtrucks, buvette, musique et animations pour petits et grands

L’Eurodistrict PAMINA, la Ville de Lauterbourg, l’Unité territoriale de Lauterbourg (SIS 67), les sapeurs-pompiers volontaires de Hagenbach ainsi que le Comité de football PAMINA organisent conjointement, une grande manifestation franco-allemande à caractère festif.

Des animations conviviales, des rencontres avec les acteurs du territoire, des démonstrations, exposition de véhicules de secours, tournoi de football, foodtrucks, buvette, musique et animations pour petits et grands. .

rue Général Mittelhauser Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

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English :

A festive Franco-German event. On the program: exhibition of emergency vehicles, soccer tournament, information stands, foodtrucks, refreshments, music and entertainment for young and old

L’événement Rencontre Pamina Begegnungstag Lauterbourg a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg