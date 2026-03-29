Informations pratiques

Lauterbourg

Festival de Musique Electronique

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

De nombreux DJ se succèderont aux platines.

C’est dans un cadre exceptionnel que les fans de musique électronique pourront se défouler lors du 10ème festival de musique électronique. De nombreux DJ internationaux mais aussi par des artistes locaux français et allemands se succéderont aux platines. Plus de trente heures de musiques, échelonnées entre la journée et le soir.

Possibilité de camper sur place (sur réservation au 03 88 54 68 60), bar, foodtruck, plage et emplacement baignade, tout est mis en place pour passer un merveilleux moment. .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Numerous DJs will take turns at the turntables.

L’événement Festival de Musique Electronique Lauterbourg a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg