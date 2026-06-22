Informations pratiques

Lauterbourg

Triathlon Pamina

chemin des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Natation, vélo, course à pied ensemble et sans frontières !

lors du PAMINA Triathlon, organisé par le Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon en collaboration avec les Triathlonverbände du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Les athlètes alsaciens, badois et palatins y pourront se défouler et réussir ensemble.

Natation, vélo, course à pied ensemble et sans frontières !

Le 5ème PAMINA Triathlon, organisé par le Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon en collaboration avec les Triathlonverbände du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Les athlètes alsaciens, badois et palatins pourront se défouler et réussir ensemble.

Au programme sportif, il y aura deux distances le XS consistera à parcourir 350 m à la nage dans le plan d’eau de Lauterbourg, 10 km à vélo en traversant la frontière allemande avant de revenir en France, et 2,5 km en course à pied. Pour le S, les boucles seront effectuées deux fois chacune, doublant ainsi la longueur. Les jeunes nés en 2014 ou avant (distance XS) ou en 2010 ou avant (distance S), ainsi que les adultes avec ou sans licence et expérience de triathlon pourront participer. La participation en équipe sera également possible. .

chemin des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Swimming, cycling, running: together without borders!

at the PAMINA Triathlon, organized by the Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon in collaboration with the Triathlonverbände of Baden-Württemberg and Rhineland-Palatinate. Athletes from Alsace, Baden and Palatinate will have the chance to let off steam and succeed together.

L’événement Triathlon Pamina Lauterbourg a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg