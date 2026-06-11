Belmont

Cinéma plein air l’Ours

Rue des Graviers Belmont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cinéma plein air L’ours

Venez re(découvrir) le film L’ ours , un classique du cinéma français, le 17 juillet à Belmont.

Un film de Jean-Jacques Annaud, avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe.

Á partir de 11 ans | 1h40 min | Aventure Drame | France

L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère, mais une pierre qui se détache d’une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, Youk erre dans la nature à la recherche d’un quelconque réconfort, qu’il croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours adulte. Celui-ci commence par repousser son jeune congénère, avant d’accepter de le prendre sous sa protection. Bientôt, Kodiak Kaar et Youk deviennent les meilleurs amis du monde.

GRATUIT Pensez à prendre vos transats, chaises pliantes, couvertures pour vous installer confortablement.

Petite restauration et buvette sur place à partir de 20h.

Séance à 22h00.

Repli à la salle des fêtes de LA LOYE en cas de pluie. .

Rue des Graviers Belmont 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma plein air l’Ours

L’événement Cinéma plein air l’Ours Belmont a été mis à jour le 2026-06-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR