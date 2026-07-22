Informations pratiques

Montbrun-les-Bains

Cinéma plein air

Parc Municipal Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Profitez d’une soirée cinéma en plein air avec un repas partagé et la projection du film Nous l’orchestre .

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Parc Municipal Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

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English :

Enjoy an outdoor movie night with a potluck dinner and a screening of the film Nous l’orchestre.

L’événement Cinéma plein air Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale