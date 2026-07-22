Cinéma plein air Montbrun-les-Bains
jeudi 27 août 2026 · Montbrun-les-Bains
Informations pratiques
Montbrun-les-Bains
Cinéma plein air
Parc Municipal Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Profitez d’une soirée cinéma en plein air avec un repas partagé et la projection du film Nous l’orchestre .
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Parc Municipal Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr
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English :
Enjoy an outdoor movie night with a potluck dinner and a screening of the film Nous l’orchestre.
L’événement Cinéma plein air Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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