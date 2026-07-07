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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Cinéma Plein air Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 21 août 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Jardins de l'hôtel de ville
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Cinéma Plein air

Jardins de l’hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 22:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

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Jardins de l’hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 60 42 

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English :

L’événement Cinéma Plein air Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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